Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН

Однак, як повідомив журналістам прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, його виступ було скасовано.

"Це не змінює того факту, що представником Афганістану залишається саме він", - уточнив Дюжаррік.

Постпред Афганістану мав намір виступити на Генасамблеї з критикою талібів.

"Ми отримали інформацію про те, що держава-член (Афганістан) відмовилася від участі в загальних дебатах, які були заплановані", - повідомила прес-секретар голови Генасамблеї Моніка Грейлі.