Главу Социалистической партии Украины приговорили к трем годам тюрьмы

В Полтаве глава Социалистической партии Украины Сергей Чередниченко избил заместителя мэра города Андрея Лямина. Октябрьский районный суд Полтавы признал виновным Чередниченко, за что он получил три года лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

Как сообщается, 16 мая 2018 года Сергей Чередниченко вместе с двумя соратниками в коридоре Полтавского горсовета напали на заместителя мэра города Андрея Лямина и прижали его к стене. После этого Чередниченко несколько раз толкнул его, а Мустава Алоев схватил вице-мэра за горло и ударил по голове. Позже Лямин опубликовал видео с камер наблюдения.

Как отмечается, до вступления приговора в законную силу, гражданину Чередниченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с неявкой осужденного на судебное заседание для провозглашения приговора по делу, судом вынесено постановление об объявлении обвиняемого в розыск, его задержание и помещение в следственный изолятор.

Напомним, полиция начала расследование нападения на заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака.

Кроме того, ранее сообщалось, что Киевская полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы примирения и единства.