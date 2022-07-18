Чехия предложила пересмотреть ЕС стратегию отношений с РФ

ЕС необходима новая долгосрочная стратегия отношений с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Яна Липавского, передает ČTK.
Выступая перед заседанием глав внешнеполитических ведомств государств ЕС в понедельник, 18 июля, Липавский заявил, что нынешние принципы, на которых основываются европейско-российские отношения, устарели.
"Мы должны учесть новую реальность враждебности (России) и быть готовы защищаться от российской угрозы", - сказал глава чешского МИД, добавив, что более подробно этот вопрос обсудят на неформальной встрече в августе.
Напомним, аналитики считают, что ближайшие месяцы станут решающими в санкционной войне между Западом и Россией.
Кроме того, Европейская комиссия официально предложила странам ЕС ввести седьмой пакет санкций против РФ.
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