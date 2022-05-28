Стефанчук подтвердил зарубежные командировки Порошенко, - Геращенко

"Только что имела телефонный разговор с председателем ВР Русланом Стефанчуком. Он подчеркнул, что подписал 2 распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко. И что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR кодами, потому что действуют эти", - написала Геращенко.