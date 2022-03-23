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Председатель Сумской ОГА назвал города, которые находятся под контролем оккупантов

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Среда 23 марта 2022 16:03
Председатель Сумской ОГА назвал города, которые находятся под контролем оккупантов Фото: председатель ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий (facebook.com/dmytro.zhyvytskyy)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий назвал города, которые сегодня находятся под контролем российских военных. Также оккупанты контролируют основные трассы и дороги.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал председатель ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Общая ситуация сложная, особенно в центральной и южной частях области",- заявил Живицкий.

Как отметил председатель ОГА, сейчас под контролем оккупантов находятся:

  • Тростянецкая община;
  • Боромлянська община;
  • Краснопольская община;
  • часть населенных пунктов Лебединской общины;
  • часть населенных пунктов Буринської общины.

"Основные трассы и дороги также контролируются российскими военными, которые спокойно себе передвигаются между населенными пунктами, перегруппировываются", - добавил Живицкий,

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты отпустили из плена председателя Ахтырского райсовета Сергея Киричко.

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