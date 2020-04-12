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В Ровенской области количество больных коронавирусом возросло до 119

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 01:25
В Ровенской области количество больных коронавирусом возросло до 119
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в области - 10 новых случаев заболевания

В Ровенской области, по состоянию на вечер 11 апреля, подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

Он сообщил, что среди заболевших два жителя Здолбуновского района (села Новоселки и Здовбица), три Сарненского (села Орловка, Тынное и Немовичи), три Ровенского района (села Б.Колодец, Мочулки, поселок Квасилов) и два из города Ровно. Среди больных и председатель Сарненской РГА Александр Кохан.

По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования.

Сегодня на проверке было 43 ПЦР-теста. Всего в Ровенской области 119 выявленных случаев заболевания COVID-19, из них 7 летальных. 11 апреля умерла 37-летняя женщина. Выздоровели семь жителей области.

Как известно, по состоянию на утро 11 апреля Министерство здравоохранения лабораторно подтвердило 2511 случаев заражения коронавирусом в Украине.

РБК-Украина писало, что в Одесской области диагноз заболевания COVID-19 подтвердили в 63 людей. 11 апреля было зафиксировано 10 новых случаев.

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