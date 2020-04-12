У Рівненській області кількість хворих на коронавірус зросла до 119

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в області - 10 нових випадків захворювання

У Рівненській області, станом на вечір 11 квітня, підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.

Він повідомив, що серед захворілих два мешканці Здолбунівського району (села Новосілки та Здовбиця), три Сарненського (села Орлівка, Тинне та Немовичі), три Рівненського району (села Б.Криниця, Мочулки, селище Квасилів) і два з міста Рівного. Серед хворих і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.

Щодо всіх проводиться епідрозслідування з визначення джерел інфікування.

Сьогодні на перевірці було 43 ПЛР-тести. Всього у Рівненській області 119 виявлених випадків захворювання на COVID-19, з них 7 летальних. 11 квітня померла 37-річна жінка. Одужали семеро жителів області.

Як відомо, станом на ранок 11 квітня Міністерство охорони здоров'я лабораторно підтвердило 2511 випадків зараження коронавірусом в Україні.

РБК-Україна писало, що в Одеській області діагноз захворювання на COVID-19 підтвердили у 63 людей. 11 квітня було зафіксовано 10 нових випадків.