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Глава Кировоградской ОГА обратился к жителям из-за обстрела Николаева

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Воскресенье 31 июля 2022 10:57
Глава Кировоградской ОГА обратился к жителям из-за обстрела Николаева Фото: Андрей Райкович, глава Кировоградской ОВА (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Сергей Пышкин

После ударов по Николаеву, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к горожанам с призывом передать рулонные пленки пострадавшему городу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Обращаюсь к предпринимателям, владельцам торговых сетей, строительных организаций и фирм, кто имеет в наличии рулонную пленку, отзовитесь! Она срочно нужна николаевцам", - пишет Райкович.

В случае наличия рулонной пленки необходимо обращаться к Кировоградского городского совета, а именно звонить в заместителя городского головы Александра Мосина по телефону 0(50) 341 28 27.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты позапрошлой ночью ударили по спальному району Николаеву, в результате чего погиб гражданские.

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