Замглавы Херсонской ОГА Рищук фигурирует в расследовании по поджогу лесов

Фото: Евгений Рищук (facebook.com/Євген Рищук)

Екатерину Гандзюк убили именно из-за противодействия незаконным вырубкам леса, заявила журналистка

В официальном расследовании по незаконной вырубке и поджогу лесов в Олешковском районе Херсонской области фигурирует заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук. Об этом заявила журналистка "Слідства.Інфо" Елена Логинова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, согласно данным правоохранителей, активистку Екатерину Гандзюк убили именно из-за противодействия незаконным вырубкам леса.

Логинова заявила, что журналисты видели документ официального следствия, в котором кроме главы Херсонского областного совета Владислава Мангера фигурирует другое должностное лицо.

"К нам попал один документ с официального следствия. Есть интересный момент о причастных к вырубке леса. Мы же знаем мотив - из-за того, что Екатерина говорила о лесе, ее убили. В этом документе мы получили информацию о том, кто еще по официальной версии следствия, кроме Мангера, мог быть причастен к вырубке леса", - сказала журналистка.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нет и данных, которые бы свидетельствовали об осведомленности Рищука о так называемом плане Мангера по убийству Гандзюк. При этом следствие располагает доказательствами причастности Рищука к поджогам леса.

Добавим, ранее Евгений Рищук сообщил, что временно отстранен от исполнения служебных обязанностей по собственному заявлению и собирается дать показания СБУ.