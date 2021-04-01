Председатель ГФС объяснил, как комплексно решить проблему незаконного оборота топлива

Государственная фискальная служба (ГФС) по итогам первых трех месяцев 2021 года обнаружила и изъяла незаконного топлива почти на 500 млн гривен.

"Благодаря сотрудничеству с бизнес-ассоциациями мы сейчас проводим борьбу, которая организована под эгидой премьер-министра Украины. Считаю, что она является достаточно эффективной, я вижу результаты, которые мы даем. Мы не только останавливаем работу незаконных АЗС, розничную торговлю, а еще и стараемся делать так, чтобы они больше не работали", - заявил Мельник.

Таким образом, по его словам, ГФС заставляет снимать эти комплексы АЗС, накладывать на них аресты, вывозить их в места хранения, чтобы они снова на рынке не появились.

"Например, за три месяца сотрудники налоговой милиции выявили 7 587 нарушений, принято 346 процессуальных решений в рамках административного производства, 144 АЗС прекратили свою деятельность. С начала года выявлено 7 крупных незаконных производств (НПЗ), обнаружено и изъято 15 712 тонн незаконно изготовленного топлива на ориентировочную сумму 490 532 000 гривен”, - добавил председатель ГФС.

По словам Мельника, правоохранители фиксируют факты торговли неучтенной продукцией на легальных АЗС.

“Другой вопрос - что некоторые АЗС имеют лицензию, но торгуют неучтенной продукцией. Здесь подключается ГНС, которая контролирует полноту уплаты налогов и полный объем продаж. То есть - проблему возможно преодолеть, когда все правоохранительные органы работают комплексно. Премьер-министр сейчас как раз организовал межведомственные группы на базе государственных администраций каждой области по борьбе с теневым рынком подакцизных товаров. Считаю, что это очень уместно”, - отметил Мельник.

По его мнению, механизмом преодоления теневого рынка нефтепродуктов, который в Украине составляет 20-30%, должно стать изменение системы регулирования учета топливных материалов и внедрения электронной акцизной марки. По состоянию на сегодня Министерство цифровой трансформации разрабатывает проект цифровизации процессов в подакцизных отраслях.

"Здесь важно не увлечься процессом. Мы все не успеем. Правоохранительный орган должен работать более аналитически. Зачем ставить контролера возле каждой АЗС? Надо четко определить порядок проведения учета на входе в государство, при изготовлении и на выходе до бака потребителя. Я знаю, что сейчас над этим работают. Минцифрі занимается цифровизацией процессов во всей подакцизной отрасли. Я надеюсь, что это скоро будет", - резюмировал председатель ГФС.