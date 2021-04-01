Голова ДФС пояснив, як комплексно вирішити проблему обігу незаконного пального

Державна фіскальна служба (ДФС) за підсумками перших трьох місяців 2021 року виявила та вилучила незаконного пального майже на 500 млн гривень.

"Завдяки співпраці з бізнес-асоціаціями ми зараз проводимо боротьбу, яка організована під егідою прем'єр-міністра України. Вважаю, що вона є досить ефективною, я бачу результати, які ми даємо. Ми не тільки зупиняємо роботу незаконних АЗС, роздрібну торгівлю, а ще й намагаємось робити так, щоб вони більше не працювали", - заявив Мельник.

Таким чином, за його словами, ДФС змушує знімати ці комплекси АЗС, накладати на них арешти, вивозити їх у місця зберігання, щоб вони знову на ринку не з'явилися.

"Наприклад за три місяці співробітники податкової міліції виявили 7 587 порушень, прийнято 346 процесуальних рішень в рамках адміністративного провадження, 144 АЗС припинили свою діяльність. З початку року виявлено 7 великих незаконних виробництв (НПЗ), виявлено та вилучено 15 712 тонн незаконно виготовленого пального на орієнтовну суму 490 532 000 гривень”, - додав голова ДФС.

За словами Мельника, правоохоронці фіксують факти торгівлі необлікованою продукцією на легальних АЗС.

“Інше питання - що деякі АЗС ліцензію мають, але торгують необлікованою продукцією. Тут підключається ДПС, яка контролює повноту сплати податків і повний обсяг продажів. Тобто - проблему можливо подолати, коли усі правоохоронні органи працюють комплексно. Прем'єр-міністр зараз якраз організував міжвідомчі групи на базі державних адміністрацій кожної області по боротьбі з тіньовим ринком підакцизних товарів. Вважаю, що це дуже доречно”, - зазначив Мельник.

На його думку, механізмом подолання явища тіньового ринку нафтопродуктів, який в Україні складає 20-30%, має стати зміна регулювання системи обліку паливних матеріалів та запровадження електронної акцизної марки. Станом на сьогодні Міністерство цифрової трансформації розробляє проект цифровізації процесів у підакцизних галузях.

"Тут важливо не захопитися процесом. Ми за всім не вженемось. Правоохоронний орган має працювати більш аналітично. Навіщо ставити контролера біля кожної АЗС? Треба чітко визначити порядок проведення обліку на вході в державу, при виготовленні і на виході до бака споживача. Я знаю, що зараз над цим працюють. Мінцифри займається цифровізацією процесів у всій підакцизній галузі. Я сподіваюся, що це скоро буде", - резюмував голова ДФС.