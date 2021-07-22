Предприятия Коломойского - заказчики кампании по дискредитации формулы "Роттердам+", - Вовк

"Они были заказчиками всего этого дела: сначала занимались дискредитацией, потом занимались попытками обжалования в суде - и все эти попытки были неудачны. Затем уже перешли к использованию правоохранительных органов", - заявил Вовк.

По его словам, дело изначально была политизированным. По его мнению, цель Коломойского - сохранить тему "Роттердам+" в медийном поле, чтобы и дальше терроризировать, в том числе бывшего президента Петра Порошенко.

Для этого Игорь Коломойский вступил в сговор с детективами НАБУ, действуя с ними полностью синхронно.

"Это дело дает возможность выявить очень широкий круг скрытых агентов влияния Коломойского", - добавил Вовк.