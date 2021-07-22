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Предприятия Коломойского - заказчики кампании по дискредитации формулы "Роттердам+", - Вовк

Автор: Наталия Гурковская

Предприятия олигарха Игоря Коломойского с самого первого дня были заказчиками кампании по дискредитации формулы "Роттердам+".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главы НКРЭКУ и бывшего подозреваемого по делу "Роттердам+" Дмитрия Вовка.

"Они были заказчиками всего этого дела: сначала занимались дискредитацией, потом занимались попытками обжалования в суде - и все эти попытки были неудачны. Затем уже перешли к использованию правоохранительных органов", - заявил Вовк.

По его словам, дело изначально была политизированным. По его мнению, цель Коломойского - сохранить тему "Роттердам+" в медийном поле, чтобы и дальше терроризировать, в том числе бывшего президента Петра Порошенко.

Для этого Игорь Коломойский вступил в сговор с детективами НАБУ, действуя с ними полностью синхронно.

"Это дело дает возможность выявить очень широкий круг скрытых агентов влияния Коломойского", - добавил Вовк.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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