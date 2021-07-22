Підприємства Коломойського - замовники кампанії з дискредитації формули "Роттердам+", - Вовк

"Вони були замовниками всієї цієї справи: спочатку займалися дискредитацією, потім займалися спробами оскарження в суді – і всі ці спроби були невдалі. Потім уже перейшли до використання правоохоронних органів", - заявив Вовк.

За його словами, справа із самого початку була політизована. На його думку, ціль Коломойського - зберегти тему "Роттердам+" в медійному полі, щоб і далі тероризувати в тому числі колишнього президента Петра Порошенка.

Для цього Ігор Коломойський вступив в змову з детективами НАБУ, діючи з ними повністю синхронно.

"Ця справа дає можливість виявити дуже широке коло прихованих агентів впливу Коломойського", - додав Вовк.