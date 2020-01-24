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Клоны "Слуги народа" массово прекращают деятельность

Новости » Политика     24.01.2020 - 18:02
Клоны "Слуги народа" массово прекращают деятельность
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Компании создали преимущественно летом прошлого года во время кампании по выборам в Раду

Информация в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований свидетельствует, что сразу девять предприятий, которые содержат в названии слова "Слуга народа" пока прекращают свою деятельность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Честно".

Так, компании создали преимущественно летом 2019 во время парламентской кампании, они просуществовали по нескольку месяцев.

Движение отмечает, что одновременное прекращение деятельности девяти подобных компаний может свидетельствовать об их связанности между собой, или общем исполнителе, который занимался их регистрацией, а теперь закрывает юридические лица.

Указано, что всего в реестре фигурирует 48 компаний, которые содержат в названии слова "Слуга народа".

Так, в ходе парламентских выборов 2019 года 76 самовыдвиженцев в своих биографиях указали, что они работники компаний или члены общественных организаций, которые содержат в названии слова "Слуга народа". Часть из кандидатов указали, что являются членами партии "Слуга народа".

Однако за несколько недель до дня выборов, 30 июня, партия подала иск к ЦИК из кандидатов-клонов и требовала изменить в бюллетене данные девяти кандидатов, которые не относятся к их политсиле. Следует отметить, что на сейчас на сайте ЦИК часть биографий изменена: из описания исключили принадлежность части клонов к партии СН.

"Все девять компаний, которые сейчас синхронно ликвидируются, были зарегистрированы в период с 11 по 19 июня 2019 года. Чаще всего это общества с ограниченной ответственностью и частные предприятия", - сказано в сообщении.

Напомним, летом 2019-го Комитет избирателей Украины сообщал, что кандидаты в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются как самовыдвиженцы, массово используют при регистрации "бренд" партии "Слуга народа", создавая фонды, общественные организации и т.д. под названием "Слуга народа" или похожими на нее.

Как писало РБК-Украина, КИУ также сообщал, что в мажоритарных округах на выборах в ВР баллотируется 161 кандидат-однофамилец. Так, со 199 округов в 48 среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, в которых одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.

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