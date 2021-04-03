Предприятия ГМК в 2020 году уплатили 1,6 млрд долл. налогов

Компании и предприятия горно-металлургического комплекса в 2020 году уплатили $1,6 млрд налогов в государственный и местные бюджеты.

Об этом говорится в исследовании "Вклад ГМК в экономику Украины 2019-2020 ", проведенном аналитиками GMK Center.

Доля предприятий ГМК, занимающихся добычей коксующегося угля, производством кокса, металлургическим производством, добычей металлических руд и выпуском металлических изделий, составляет 3,8% в общем объеме собранных государством налогов.

В частности, крупнейшие компании ГМК отчитались об уплате таких сумм налоговых платежей в 2020 году:

"Метинвест" - 22,1 млрд грн;

"АрселорМиттал Кривой Рог" - 6,4 млрд грн;

Ferrexpo - 2,5 млрд грн за 9 мес. 2020 г.;

"Интерпайп" - 2,54 млрд грн.

Сумма в $1,6 млрд включает в себя следующие виды налогов: налог на доходы физических лиц и военный сбор, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, экологический налог.

Примечательно, что в 2020 году крупнейшие предприятия отрасли отказались от налоговых каникул, предоставляемых государством на период эпидемии коронавируса.

Кроме того, $1 млрд компании ГМК направили на финансирование Пенсионного фонда Украины за счет выплат единого социального взноса. Это значит, что каждый $1 из $13 пенсионных выплат в Украине финансируется за счет предприятий отрасли.