Підприємства ГМК у 2020 році сплатили 1,6 млрд дол. податків
Компанії та підприємства гірничо-металургійного комплексу у 2020 році сплатили $1,6 млрд податків у державний і місцеві бюджети.
Про це йдеться у дослідженні "Внесок ГМК в економіку України 2019-2020", проведеному аналітиками GMK Center.
Частка підприємств ГМК, що займаються видобутком коксівного вугілля, виробництвом коксу, металургійним виробництвом, видобутком металевих руд і випуском металевих виробів, складає 3,8% у загальному обсязі зібраних державою податків.
Зкрема, найбільші компанії ГМК відзвітували про сплату таких сум податкових платежів в 2020 році:
- "Метінвест" - 22,1 млрд грн;
- "Арселорміттал Кривий Ріг" - 6,4 млрд грн;
- Ferrexpo - 2,5 млрд грн за 9 міс. 2020 р.;
- "Інтерпайп" - 2,54 млрд грн.
Сума в $1,6 млрд включає в себе наступні види податків: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, податок на прибуток, ПДВ, податок на майно, екологічний податок.
Примітно, що в 2020 році найбільші підприємства галузі відмовилися від податкових канікул, які надаються державою на період епідемії коронавірусу.
Крім того, $1 млрд компанії ГМК спрямували на фінансування Пенсійного фонду України за рахунок виплат єдиного соціального внеску. Це означає, що кожен $1 з $13 пенсійних виплат в Україні фінансується за рахунок підприємств галузі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри спричинену пандемією економічнУ кризу, частка компаній ГМК у структурі капітальних інвестицій у промисловому секторі виросла до 30,4% з 27,1% у 2019 році.
Всього за рік галузь освоїла $1,7 млрд інвестицій.
Загальний внесок підприємств гірничо-металургійного комплексу України в економіку країни оцінюється в 10,6%.