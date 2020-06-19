ООО "НЕРЖ-СТАЛЬ" ТМ LEKASTEEL - многопрофильное коммерческое

предприятие с мощной производственной базой. С 2006 года мы

осуществляем изготовление и монтаж высококачественных изделий из

нержавеющей стали. Металлические и комбинированные перила, ограждения из нержавейки для лестниц, ограждения для балконов, лоджий, террас, перила для пандусов. Изготавливаем и устанавливаем козырьки, навесы,

ограждения для входных групп. Полотенцесушители из нержавеющей стали любых моделей оптом и в розницу от TM LEKASTEEL.

Адрес компании: ул. Королева, 10-и, г.Андрушевка, Житомирская область,

13400 Украина

Телефоны: (068)978-92-42 (+Viber), (073)978-92-42

Адрес сайта: https://nerzh-steel.com.ua

E-mail: leka30@ukr.net