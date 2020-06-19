ТОВ "НЕРЖ-СТАЛЬ" ТМ LEKASTEEL - багатопрофільне комерційне

підприємство з потужною виробничою базою. З 2006 року ми здійснюємо

виготовлення і монтаж високоякісних виробів з нержавіючої сталі.

Металеві і комбіновані перила, огородження з нержавіючої сталі для

сходів, огорожі для балконів, лоджій, терас, перила для пандусів.

Виготовляємо і встановлюємо козирки, навіси, огорожі для вхідних груп.

Сушки для рушників з нержавіючої сталі будь-яких моделей оптом і в

роздріб від TM LEKASTEEL.



Адреса компанії: вул. Корольова, 10-і, м.Андрушівка, Житомирська

область, 13400 Україна

Телефони: (068)978-92-42 (+Viber), (073)978-92-42

Адреса сайту: https://nerzh-steel.com.ua

E-mail: leka30@ukr.net