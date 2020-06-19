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Підприємство з потужною виробничою базою

Новини » Прес-релізи     19.06.2020 - 18:52

ТОВ "НЕРЖ-СТАЛЬ" ТМ LEKASTEEL - багатопрофільне комерційне
підприємство з потужною виробничою базою. З 2006 року ми здійснюємо
виготовлення і монтаж високоякісних виробів з нержавіючої сталі.
Металеві і комбіновані перила, огородження з нержавіючої сталі для
сходів, огорожі для балконів, лоджій, терас, перила для пандусів.
Виготовляємо і встановлюємо козирки, навіси, огорожі для вхідних груп.
Сушки для рушників з нержавіючої сталі будь-яких моделей оптом і в
роздріб від TM LEKASTEEL.

Адреса компанії: вул. Корольова, 10-і, м.Андрушівка, Житомирська
область, 13400 Україна
Телефони: (068)978-92-42 (+Viber), (073)978-92-42
Адреса сайту: https://nerzh-steel.com.ua
E-mail: leka30@ukr.net

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