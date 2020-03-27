Предприятие Бахматюка закупило оборудование для больниц в Ивано-Франковской области

Предприятие ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) бизнесмена Олега Бахматюка, закупило для медицинских учреждений Ивано-Франковской области оборудования и материалы, необходимые в условиях эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, представители "Агрокомпания Прикарпатье" передали Ивано-Франковской городской клинической больнице медицинское оборудование (дезинфикатор) и расходные материалы для проведения обработки помещений больницы.

"Мы благодарны за такую помощь, ведь количество больных ежедневно увеличивается", - говорит главный врач больницы Тарас Масляк.

В компании отмечают, что за такой помощью к предприятиям "Укрлендфарминг" сейчас обращаются медучреждения практически со всей Украины. В частности, предприятие также оказывает помощь Областному клиническому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для приобретения защитных костюмов для всех бригад скорой помощи в области, Городенковской центральной районной больнице и Монастыриской районной больнице в Тернопольской области помогает с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких, а для Чемеровецкой районной больницы в Хмельницкой области закупило 4 ультразвуковые ингаляторы.

Напомним, "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL) и животноводством в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Как ранее писало РБК-Украина, предприятие "Агро-Край", которое также входит в структуру агрохолдинга Бахматюка, приобрело оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы.

27 марта в Ивано-Франковских больницах экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 показали положительный результат в 10 случаях.