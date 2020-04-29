Предприниматели устроили акцию протеста под Кабмином: требуют ослабить карантин

Сегодня, 29 апреля, под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры. Об этом сообщает "UA:Суспільне".

Отмечается, что в акции принимают участие около 500 человек. Они частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

Участники протеста придерживаются карантина - стоят в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга. Они требуют разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая с соблюдением карантинных требований.

Как отметил вышедший к протестующим народный депутат Ярослав Железняк, в комитетах будет выноситься вопрос ослабления карантина, а также вопрос освобождения от налогов, проверок и некоторой отчетности для предпринимателей.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Постановление вступило в силу сегодня, 29 апреля.

До этого президент Владимир Зеленский сообщал, что 1 мая свою работу смогут возобновить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер.