Предприниматели рынка "Столичный" в Киеве обвинили Молчанову в рейдерстве

фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)

Фермеры и предприниматели рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" снова вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия ООО "Современные рыночные инновации" и владелицы компании-застройщика Stolitsa Group Влады Молчановой. Предприниматели убеждены, что именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко, стоят за рейдерскими атаками.

Об этом сообщает "Обозреватель" с места событий.

Предприниматели утверждают, что якобы по инициативе Молчановой под стенами рынка псевдоактивисты развернули кампанию, дискредитирующую не только администрацию "Столичного", но и каждого посетителя рынка.

Фермеры в руках держали плакаты с надписями "Молчанова - дай нам покой!" и "Фермеры против застройки "Столичного"". Люди возмущены тем, что Молчанова пытается осуществить рейдерский захват "Столичного" и снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса.

Как писало РБК-Украина ранее, в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка "Столичный" со стороны владелицы компании-застройщика Stolitsa Group Влады Молчановой.

Напомним, ранее администрация крупного оптового рынка "Столичный" назвала неправдивой информацию активистов о попытке собственников инициировать фиктивное банкротство предприятия.