ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рынок "Столичный" заявил об информатаке и ответил на обвинения 

Киев, Среда 25 ноября 2020 14:06
Рынок "Столичный" заявил об информатаке и ответил на обвинения 
Фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Украина

Администрация крупного оптового рынка "Столичный" назвала неправдивой информацию активистов о попытке владельцев инициировать фиктивное банкротство предприятия.

Об этом говорится в заявлении администрации на официальном сайте.

"Во-первых, опубликованная в СМИ статья содержит ссылки на информацию, предоставленную им "активистами". Во-вторых, информация не содержит никаких доказательств изложенных фактов относительно руководства, собственников, инвесторов и других лиц, фигурирующих в статье. Рынок "Столичный" полностью ее опровергает", - говорится в заявлении.

"В-третьих, 18 августа 2020 мы уже публиковали свое обращение к орендаторам, что неизвестные лица планировали рейдерский захват рынка "Столичный", и благодаря быстрой реакции Администрации рынка (обращению в правоохранительные органы с соответствующим заявлением и опубликованном об этом сообщении на официальном сайте предприятия и официальных страницах в социальных сетях) их планы не были реализованы. В-четвертых, время от времени арендаторы получают так называемые "письма" о прекращении осуществления оплат по договорам аренды и другие сообщения, в которых арендаторов склоняют не вносить арендную плату на счета предприятия", - подчеркнула администрация рынка.

В администрации отмечают, что понимают, что рынок "Столичный" является прибыльным предприятием и привлекает лиц, которые хотели бы завладеть им.

"Но на сегодня рынок "Столичный" ведет нормальную предпринимательскую деятельность и администрация рынка будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением об установлении лиц, распространяющих ложную информацию",- резюмировали в заявлении.

Напомним, рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество рынокрейдерский захват

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь