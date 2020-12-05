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Підприємці ринку "Столичний" у Києві звинуватили Молчанову в рейдерстві

Київ, Субота 05 грудня 2020 15:02
Підприємці ринку "Столичний" у Києві звинуватили Молчанову в рейдерстві
фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Україна

Фермери та підприємці ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" знову вийшли на пікет проти дій міноритарної акціонерки підприємства ТОВ "Сучасні ринкові інновації" і власниці компанії-забудовника Stolitsa Grouр Влади Молчанової. Підприємці переконані, що саме вона та її чоловік, екс-міністр юстиції Криму Сергій Коровченко, стоять за рейдерськими атаками.

Про це повідомляє "Обозреватель" з місця подій.

Підприємці стверджують, що нібито за ініціативи Молчанової під стінами ринку псевдоактивісти розгорнули кампанію, що дискредитує не лише адміністрацію "Столичного", а й кожного відвідувача ринку.

Фермери у руках тримали плакати з написами "Молчанова - дай нам спокій!" і "Фермери проти забудови "Столичного"". Люди обурені тим, що Молчанова намагається здійснити рейдерське захоплення "Столичного" і знести ринок, щоб на цьому місці почати будівництво чергового житлового комплексу.

Як писало РБК-Україна раніше, у Софіївській Борщагівці фермери та підприємці вийшли на пікет проти рейдерського захоплення ринку "Столичний" із боку власниці компанії-забудовника Stolitsa Grouр Влади Молчанової.

Нагадаємо, раніше адміністрація великого оптового ринку "Столичний" назвала неправдивою інформацію активістів про спробу власників ініціювати фіктивне банкрутство підприємства.

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