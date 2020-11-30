Предприниматели обвинили Молчанову в попытке рейдерского захвата рынка "Столичный"

Фермеры и предприниматели, которые работают на рынке "Столичный" вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО "Современный рыночные инновации" и владельца компании - застройщика Stolitsa Grouр Влады Молчановой.

Об этом идет речь в сюжете "Правовой контроль" на YouTube-канале.

В руках предприниматели держали плакаты: "Молчанова - оставь нас в покое!" и "Фермеры против застройки "Столичного". Они возмущены тем, что акционер предприятия якобы пытается осуществить рейдерский захват "Столичного" и снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство жилого комплекса.

Журналисты отмечают, что для своих целей Молчанова наняла активистов, которые заявляют, что рынок якобы принадлежит экс-президенту Виктору Януковичу.

В то же время предприниматели "Столичного", которые вышли на пикет, чтобы противостоять Владе Молчановой и ее "псевдоактивистам" заявляют, что будут до последнего отстаивать свой рынок.

"Оставьте в покое рынок. Нам политика ваша не нужна. Вы уже с жиру беситесь - и ваша Влада Борисовна (Молчанова, - ред), и все с ней вместе взятые. Мы здесь работаем, пусть оставит нас она в покое" - заявила одна из предпринимателей.

Журналисты не исключают, что предприниматели правы утверждая, что активисты отстаивают интересы застройщика Влады Молчановой. Ведь "Столичный" находится на территории Софиевской Борщаговки, где, в последние годы, строительство жилых массивов осуществляется бешеными темпами. А территория 160 гектар, на которой располагается рынок, является "лакомым куском" для строительных компаний.

Напомним, ранее администрация крупного оптового рынка "Столичный" назвала неправдивой информацию активистов о попытке владельцев инициировать фиктивное банкротство предприятия.