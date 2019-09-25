Предприниматели начинают сбор подписей для отмены законопроекта о кассовых аппаратах

Фото: заседание круглого стола (eurosolidarity.org)

Фракция "ЕС" зарегистрировала в парламенте проект постановления об отмене закона

Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей для отмены законопроектов инициированных монобольшинством "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Об этом заявила во время круглого стола с депутатами фракции "Европейская Солидарность" в городе Киев председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" Валентина Коробко, сообщает пресс-служба политсилы.

Она подчеркнула, что инициативы новой власти заставляют представителей малого и среднего бизнеса уклоняться от уплаты налогов.

"Так мы порождаем то, чтобы люди уходили в тень и не платили налоги, где мы тогда будем брать средства? С чего будет жить государство? Это ведет к разрушению, а не к созданию нового. Мы ждем до 30 числа, если президент не наложит вето - тогда берегитесь. Вы помните "налоговый майдан", когда вышли тысячи предпринимателей? Когда нас задевают - нас не остановить потом. Хочу обратиться к предпринимателям. Мы сейчас будем собирать подписи. Присоединяйтесь!", - сказала Коробко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина подчеркнула, что фракция зарегистрировала в парламенте проекты постановлений об отмене законов относительно применения кассовых аппаратов для микробизнеса и обратила внимание на недостатки в применении закона.

"Можно говорить о новейших технологиях вместо классических РРО и они частично прописаны в принятом законе. Но тогда нужно убрать складской учет и даже для новейших РРО провести достаточное обучение для того, чтобы программное обеспечение, которое можно установить в обычный телефон, не принесло большего вреда. Ибо отсутствие связи, непонятности какие данные пришли, какие – нет, и за что тебя пришли проверять и налагать штраф, вызывает еще большую панику у людей, чем применение вот этого железного кассового аппарата", - добавила она.

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов отметил, что прежде чем принимать закон стоит услышать мнение тех, чьи судьбы зависят его действия и необходимо проводить комплексное экспертное обсуждение.

"Мы были категорически против принятия законов, которые усложняют условия деятельности для малого и среднего бизнеса. Мы профессионально разъясняли все риски таких законодательных инициатив. Нас не услышали. Но у монобольшинства еще есть шанс исправить свою ошибку и отменить эту законодательную инициативу. Когда монобольшинство начало регистрировать законопроекты - мы их начали тщательно анализировать. Предыдущие пять лет большинство законов, которые касались малого и среднего бизнеса проходили через дискуссию с предпринимателя. Только при таких условиях можно получить профессиональные и прозрачные законы, которые улучшат условия бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Герасимов.

Во встрече приняли участие народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, Нина Южанина, Ростислав Павленко, а также представители общественности, председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец, председатель ОО "Комитет предпринимателей Украины" Эдуард Курганский, президент ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Борис Емельдеш, председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" Коробка Валентина, блогер Андрей Карпов (Полтава), политолог Сергей Таран.