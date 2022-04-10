Предпосылок для обесценивания гривны нет, - Гетманцев

На сегодняшний день не существует причин для девальвации гривны. Финансовая система остается стабильной, а международные резервы растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева во время национального телемарафона .

"Финансовая система Украины является стабильной, никаких предпосылок для обесценивания гривны нет", - сказал он.

Как отметил Гетманцев, Украина удержала первые дни войны, когда были панические настроения, золотовалютные резервы НБУ даже выросли с начала войны.

Он напомнил, что НБУ зафиксировал на период войны официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25, и реальный обменный курс сейчас не очень отличается от официального.

Напомним, размер международных резервов Украина в течение марта 2022 года вырос на 2% до 28,1 млрд долларов.