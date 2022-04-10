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Предпосылок для обесценивания гривны нет, - Гетманцев

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 апреля 2022 17:06
Предпосылок для обесценивания гривны нет, - Гетманцев Фото: председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На сегодняшний день не существует причин для девальвации гривны. Финансовая система остается стабильной, а международные резервы растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева во время национального телемарафона.

"Финансовая система Украины является стабильной, никаких предпосылок для обесценивания гривны нет", - сказал он.

Как отметил Гетманцев, Украина удержала первые дни войны, когда были панические настроения, золотовалютные резервы НБУ даже выросли с начала войны.

Он напомнил, что НБУ зафиксировал на период войны официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25, и реальный обменный курс сейчас не очень отличается от официального.

Напомним, размер международных резервов Украина в течение марта 2022 года вырос на 2% до 28,1 млрд долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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