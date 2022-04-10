Передумов для знецінення гривні немає, - Гетманцев

На сьогоднішній день не існує причин для девальвації гривні. Фінансова система залишається стабільною, а міжнародні резерви навіть зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева під час національного телемарафону .

"Фінансова система України є стабільною, жодних передумов для знецінення гривні немає", - сказав він.

Як зазначив Гетманцев, Україна втримала перші дні війни, коли були панічні настрої, золотовалютні резерви НБУ навіть зросли з початку війни.

Він нагадав, що НБУ зафіксував на період війни офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25, і реальний обмінний курс зараз не дуже відрізняється від офіційного.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2022 року зріс на 2% до 28,1 млрд доларів.