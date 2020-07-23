Передумови для виборів в ОРДЛО поки не створені, не з вини України, - Костін

Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

Вибори можливі тільки після всеосяжної деескалації

Постанова Верховної ради про проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня стосувалася тільки підконтрольної території України. Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) відбудуться за спеціальним законом та будуть позачерговими, про що йде мова в Мінських домовленостях.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник України в політичній групі ТКГ Андрій Костін.

Голова парламентського комітету з питань правової політики відзначив, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі тільки після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки і роззброєння незаконних збройних формувань.

Також він додав, що необхідною умовою є відновлення контролю з боку уряду України за українсько-російським кордоном. Вибори мають відбуватись виключно згідно до законодавства України та із дотриманням Копенгагенських стандартів.

"Базові, в першу чергу безпекові, передумови для проведення виборів в ОРДЛО на момент прийняття постанови не були створені, при чому не з вини України. Нам би хотілося, щоб місцеві вибори в кінці жовтня пройшли по всій території країни, але це станеться тільки після того, як будуть забезпечені всі передумови", - уточнив Костін.

За його словами, припинення вогню і сталий режим тиші сприятиме підвищенню рівня довіри до процесу мирного врегулювання на Донбасі в українському суспільстві.

"Саме це є базою для прийняття відповідного закону в парламенті, а згодом і проведення місцевих виборів на території українського Донбасу", - сказав нардеп.

Раніше представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що постанова Верховної ради про проведення місцевих виборів 25 жовтня нібито суперечить Мінським домовленостям.

РБК-Україна писало, що в парламенті не готують законопроектів, які б регулювали вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) або в Криму.