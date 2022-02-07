Предотвратить нападение на Украину. Макрон встретился с Путиным: первые подробности

Российские СМИ сообщили, что переговоры Путина и Макрона начались. После встречи президенты проведут пресс-конференцию.

Что сказали Макрон и Путин в начале встречи

Путин заявил о наличии "общей озабоченности" России и Франции в сфере безопасности в Европе и выразил благодарность за участие в выработке решений и готовности обсуждать тему.

При этом российский лидер подчеркнул, что Франция принимает фундаментальное участие в европейской безопасности, в том числе разработке минских соглашений и организации нормандского формата.

В свою очередь Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя "ответственно". И также подчеркнул необходимость диалога, выразив предположение, что сегодняшняя встреча может "открыть путь к деэскалации".

Он также добавил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, а также ситуацию вокруг Украины, нормандский формат.

Отметим, что это первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.

Чего хочет достичь Макрон

Накануне визита Макрона в Россию издание Politico рассказало, что французский президент хочет договориться с Путиным о мире в Европе и стать героем, спасшим Украину. Это бы существенно увеличило шансы Макрона на президентских выборах.

"Мы обсудим условия деэскалации. Вы должны быть очень реалистичны. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - сказал сам Макрон в интервью Le Journal du Dimanche.

Какие ожидания у Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не ожидает каких-то решительных переломов после переговоров Путина с Макроном. Песков отмечал, что на встрече президентов будут обсуждать напряженность вокруг Украины и так называемые "гарантии безопасности" в Европе.

Следующая остановка - Киев

После встречи с Путиным французский президент отправится в Украину. В Киев Макрон, как планируется, прибудет уже завтра, 8 февраля. На повестке дня его визита - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.