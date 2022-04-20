"Предотвратить нападение на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказал Медведев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал причину российского вторжения в Украину. По его словам, РФ якобы к этому вынудила "трагедия на Донбассе".

Добавим, по данным агентства Bloomberg, Путин принимал решение о нападении на Украину в феврале 2022 года в узком кругу так называемых политических "ястребов", однако ограниченность полученной информации привела к просчетам в первые дни вторжения.

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