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"Запобігти нападу на Росію": Медведєв назвав сенс війни проти України

Фото: заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав сенс повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він нібито полягає в "запобіганні нападу на Росію та порятунку людей на Донбасі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час відеозвернення.

"Запобігти можливому нападу ворогів на Росію і врятувати людей на Донбасі - у цьому і є сенс спеціальної військової операції нашої країни", - сказав Медвєдєв.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін назвав причину російського вторгнення в Україну. За його словами, РФ нібито до цього змусила "трагедія на Донбасі".

Додамо, за даними агенства Bloomberg,Путін приймав рішення про напад на Україну в лютому 2022 року у вузькому колі так званих політичних "яструбів", однак обмеженість отриманої інформації призвела до прорахунків у перші дні вторгнення.

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Дмитро МедведєвСовбез РФВійна Росії проти України