Предоставляла оккупантам жилье: депутату сельсовета в Харьковской области объявили подозрение

По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированном российскими военными с. Кутузовка активно сотрудничала с агрессором.

Так, она, используя свою должность, предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания управления государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, которое принадлежит местным жителям.

Также подозреваемая доводила до населения указания оккупантов, в частности относительно обязательного ношения белых повязок.

7 мая депутата задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольхватского сельсовета Надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.

Добавим, в Харьковской области обнаружили еще двух коллаборантов, а именно женщину, которая вербует местных жителей, и мэра-самозванца.

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