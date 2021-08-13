Не предоставили раньше времени документы: ЦИК прекратила инициативы проведения референдума

"14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе", - отмечает пресс-служба.

Согласно законодательству, инициативные группы должны были в течение 90 дней после регистрации предоставить в Центризбирком подписные листы с 3 млн подписей украинцев в поддержку проведения референдума.

"ЦИК не получила эти документы и прекратила инициативы", - добавляет пресс-служба.

Комиссия также прекратила полномочия официальных наблюдателей на всеукраинский референдум.