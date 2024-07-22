У 10 класі учні вивчатимуть озброєння та військову техніку, - Міносвіти

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Акцент зроблять на практичних заняттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що оновлений проєкт предмета "Захист України" відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі.

Зміст предмета охоплює широкий спектр тем, актуальних для розуміння сучасного світу, зокрема інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу.

"Сьогодні наше завдання - підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмета "Захист України" спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій", - зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Так, у 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку.

Значну увагу надаватимуть практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації та стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.