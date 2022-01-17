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Запропонований урядом механізм продажу пекарням газу за пільговою ціною коректно не запрацював, - експерт

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 19:32
Запропонований урядом механізм продажу пекарням газу за пільговою ціною коректно не запрацював, - експерт Фото: пекарня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Участь в перших торгах природного газу за пільговою ціною для виробників хлібу взяли лише чотири видобувні компанії, що продемонструвало неспроможність прийнятого урядом механізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора консалтингового центру "НьюФолк" Андрія Закревського.

"Викликало подив, що не всі великі видобувники вийшли на УЕБ. Наприклад, такі як "Укрнафта", "Укрнафтобуріння", JKX. Також не побачив жодної невеликої видобувної компанії. Про що це говорить? На жаль можна констатувати, що запропонований урядом механізм проведення торгів показав свою неспроможність. Хтось виставився на торги, а хтось - ні. Впевнений, що проблем буде більше, ніж здається. До цього механізму з кожним днем буде все більше запитань", - повідомив експерт.

Всі три компанії, названі Закревським, мають спільного акціонера - Ігоря Коломойського.

Також експерт поставив під сумнів процес відбору виробників продуктів харчування, які отримали право на пільговий газ.

"Також багато запитань викликає опублікований Міністерством аграрної політики перелік компаній, які можуть купляти газ за пільговою ціною. Процес відбору цих компаній був непублічним та не прозорим. Якщо ознайомитися з оприлюдненим Мінагрополітики списком, то можна побачити, що основний вид діяльності деяких компаній це зовсім не випікання хлібу чи виробництво соціально важливих товарів", - зазначив Закревський.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

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