Запропонований урядом механізм продажу пекарням газу за пільговою ціною коректно не запрацював, - експерт

Участь в перших торгах природного газу за пільговою ціною для виробників хлібу взяли лише чотири видобувні компанії, що продемонструвало неспроможність прийнятого урядом механізму.

"Викликало подив, що не всі великі видобувники вийшли на УЕБ. Наприклад, такі як "Укрнафта", "Укрнафтобуріння", JKX. Також не побачив жодної невеликої видобувної компанії. Про що це говорить? На жаль можна констатувати, що запропонований урядом механізм проведення торгів показав свою неспроможність. Хтось виставився на торги, а хтось - ні. Впевнений, що проблем буде більше, ніж здається. До цього механізму з кожним днем буде все більше запитань", - повідомив експерт.

Всі три компанії, названі Закревським, мають спільного акціонера - Ігоря Коломойського.

Також експерт поставив під сумнів процес відбору виробників продуктів харчування, які отримали право на пільговий газ.

"Також багато запитань викликає опублікований Міністерством аграрної політики перелік компаній, які можуть купляти газ за пільговою ціною. Процес відбору цих компаній був непублічним та не прозорим. Якщо ознайомитися з оприлюдненим Мінагрополітики списком, то можна побачити, що основний вид діяльності деяких компаній це зовсім не випікання хлібу чи виробництво соціально важливих товарів", - зазначив Закревський.