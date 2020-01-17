Предложения по изменению закона о языке в Раду не поступали, - Разумков

Пока никакие законопроекты об изменениях в "языковый закон" в Верховную раду не поступали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера парламента Дмитрия Разумкова телеканала "ТРК-Украина".

По словам Разумкова, большинство законодательных инициатив поступают от Офиса президента, поэтому он ожидает на "фидбэк" относительно закона о языке.

"По состоянию на сегодня предложения по изменению законодательства в Раду не поступали. Я думаю, что много законодательных инициатив идет от ОП, а там довольно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив. И по поводу этого вопроса мы будем видеть фидбэк", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Украине пересмотреть "языковой закон" в части санкций за его нарушение. В частности, комиссия рекомендовала пересмотреть части закона, где говорится об административных санкциях не только за намеренное искажение украинского языка, а и за любое нарушение.

Также РБК-Украина писало, что Венецианская комиссия раскритиковала "языковой закон" Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств. Украину призвали приостановить действие закона о государственном языке, пока не будет подготовлен закон о языковых правах национальных меньшинств.