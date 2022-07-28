Предложение валюты на межбанке превысило спрос после повышения официального курса на 25%

Повышение официального курса НБУ на 25% до 36,6 гривен повлекло изменение ситуации на межбанке. На рынке образовался избыток валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Изменение официального курса гривны существенно увеличило продажу клиентами банков иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, которая во время торговых сессий 22.07 и 25.07 существенно превышала спрос на нее", - написал он.

Как отметил Данилишин, это, в свою очередь, существенно сократило чистую продажу Национальным банком иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу избытка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.

Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам по официальному курсу, увеличенному на 1%, добавил глава Совета НБУ.