Предложение валюты на межбанке превысило спрос после повышения официального курса на 25%

Повышение официального курса НБУ на 25% до 36,6 гривен повлекло изменение ситуации на межбанке. На рынке образовался избыток валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
"Изменение официального курса гривны существенно увеличило продажу клиентами банков иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, которая во время торговых сессий 22.07 и 25.07 существенно превышала спрос на нее", - написал он.
Как отметил Данилишин, это, в свою очередь, существенно сократило чистую продажу Национальным банком иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу избытка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.
Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам по официальному курсу, увеличенному на 1%, добавил глава Совета НБУ.
Отметим, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-ппрежнему является фиксированным.
Напомним, в обменных пунктах Украины 27 июля 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос до 40 гривен за доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.