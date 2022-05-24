Предлагали жить в "великой стране". Появилась новая запись с крейсера "Москва"

Российские оккупанты с палубы еще целого крейсера "Москва" предлагали пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры и невероятные зарплаты в рядах российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ранее неопубликованную аудиозапись переговоров.

"У вас есть все шансы на нормальную честную жизнь вместо участия в очередной "братоубийственной" войне в интересах заокеанских "хозяев". Если вы откажетесь от участия в "братоубийственной" войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить свою жизнь на цивилке, или продолжить службу в ВС России с перспективой карьерного роста, стабильной зарплатой, решить жилищные проблемы... и жить в "большой единой стране", - говорится в аудио.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими безвести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Напомним, в апреле появились снимки затонувшего крейсера "Москва" на дне Черного моря.

Также были опубликованы фото корабля после попадания по нему украинских ракет.

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