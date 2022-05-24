ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Предлагали жить в "великой стране". Появилась новая запись с крейсера "Москва"

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 18:03
Предлагали жить в "великой стране". Появилась новая запись с крейсера "Москва" Фото: украинские военные потопили российский крейсер "Москва" (twitter.com.osinttechnical)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты с палубы еще целого крейсера "Москва" предлагали пограничникам острова Змеиный блестящие карьеры, квартиры и невероятные зарплаты в рядах российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ранее неопубликованную аудиозапись переговоров.

"У вас есть все шансы на нормальную честную жизнь вместо участия в очередной "братоубийственной" войне в интересах заокеанских "хозяев". Если вы откажетесь от участия в "братоубийственной" войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить свою жизнь на цивилке, или продолжить службу в ВС России с перспективой карьерного роста, стабильной зарплатой, решить жилищные проблемы... и жить в "большой единой стране", - говорится в аудио.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими безвести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Напомним, в апреле появились снимки затонувшего крейсера "Москва" на дне Черного моря.

Также были опубликованы фото корабля после попадания по нему украинских ракет.

РБК-Украина собрало главные достижения в отражении агрессии России за три месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
остров Змеиный
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины