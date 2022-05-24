Пропонували жити у "великій країні". З’явився новий запис з крейсера "Москва"

Російські окупанти з палуби ще цілого крейсера "Москва" пропонували прикордонникам острова Зміїний блискучі кар’єри, квартири та неймовірні зарплати у лавах російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на раніше неопублікований аудіозапис перемовин.

"У вас є всі шанси на нормальне чесне життя замість участі у черговій "братовбивчій" війні в інтересах заокеанських "господарів". Якщо ви відмовитеся від участі у "братовбивчій" війні й оберете правильну сторону, то у вас буде можливість достойно влаштувати своє життя на цивілці, або продовжити службу у ЗС Росії з перспективою кар'єрного зростання, стабільною зарплатнею, вирішити житлові проблеми... і жити у "великій єдиній країні", - йдеться в аудіо.

Увечері 13 квітня українські військові завдали по ньому удару крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні з'явилися знімки затонулого крейсера "Москва" на дні Чорного моря.

Також були опубліковані фото корабля після попадання по ньому українських ракет.

РБК-Україна зібрало головні досягнення у відбитті агресії Росії за три місяці.

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