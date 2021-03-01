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Предлагал бизнес "под ключ": в Киеве задержали мошенника, нанес убытков на 8 млн гривен

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 17:07
Предлагал бизнес "под ключ": в Киеве задержали мошенника, нанес убытков на 8 млн гривен Фото: работа правоохранителей в Киеве (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве мошенник нанес убытков клиентам на 8 миллионов гривен. Он предлагал якобы создание бизнеса "под ключ".

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, 25-летний киевлянин создал сайт, где предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ" с гарантированной ежедневной прибылью. На сайте были пакеты услуг стоимостью от 12 до 60 тысяч гривен, а организатор обещал вернуть деньги клиентам в случае невыполнения обязательств.

Получая деньги, мужчина пропадал. От его мошенничества пострадали более 500 граждан, а общая сумма убытков составляет более 8 миллионов гривен.

Известно, что в октябре 2020 года киевлянин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника киберполиции в ходе санкционированного обыска.

Мужчина задержан и подозревается в мошенничестве (ч.3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины). Также его ожидает суд по делу о выстреле в сотрудника правоохранительных органов. По нему уже завершено досудебное следствие и материалы переданы в суд.

В феврале сообщалось, что заместителя директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэроруха" подозревают в мошенничестве на 100 тысяч долларов. Прокуратура сообщила ему о подозрении.

Также киберполиция разоблачила организованную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные водительские удостоверения. Фигуранты в интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца.

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