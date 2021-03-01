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Пропонував бізнес "під ключ": у Києві затримали шахрая, завдав збитків на 8 млн гривень

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 17:07
Пропонував бізнес "під ключ": у Києві затримали шахрая, завдав збитків на 8 млн гривень Фото: робота правоохоронців у Києві (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві шахрай завдав збитків клієнтам на 8 мільйонів гривень. Він нібито пропонував створення бізнесу "під ключ".

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, 25-річний киянин створив сайт, де пропонував організацію інтернет-бізнесу "під ключ" з гарантованим щоденним прибутком. На сайті були пакети послуг вартістю від 12 до 60 тисяч гривень, а організатор обіцяв повернути гроші клієнтам в разі невиконання зобов'язань.

Отримуючи гроші, чоловік зникав. Від його шахрайства постраждали понад 500 громадян, а загальна сума збитків становить понад 8 мільйонів гривень.

Відомо, що в жовтні 2020 року киянин вистрілив з травматичного пістолета у співробітника кіберполіції в ході санкціонованого обшуку.

Чоловік затриманий і не підозрюється в шахрайстві (ч.3 статті 190 Кримінального кодексу України). Також його чекає суд у справі про постріл у співробітника правоохоронних органів. За нього вже завершено досудове слідство і матеріали передані в суд.

У лютому повідомлялося, що заступника директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украероруху" підозрюють в шахрайстві на 100 тисяч доларів. Прокуратура повідомила йому про підозру.

Також киберполиция викрила організовану групу, яка виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення. Фігуранти в інтернеті приймали заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка.

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