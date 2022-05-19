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Зрадники зрозуміли, що Енергодар буде звільнено, і починають "зливатися", - мер

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Енергодар, Четвер 19 травня 2022 06:03
Зрадники зрозуміли, що Енергодар буде звільнено, і починають "зливатися", - мер Фото: мер Енергодара Дмитро Орлов (facebookcom/DmitroOrlovOfficial)
Автор: Володимир Костирін

В Енергодарі, нині захопленому російськими окупантами, всупереч зусиллям колаборантів з так званої "народної адміністрації" всі бюджетні процеси проходять за українськими законами. Зрадники розуміють, що ЗСУ звільнять місто від рашистів, і вже починають "зливатися".

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами градоначальника, в Енергодарі загарбники стикаються зі складнощами щодо набору бажаючих з ними співпрацювати, і нових з'являється все менше.

"Бо в рядах т.зв. "народної адміністрації" Енергодара, а по факту - звичайних колаборантів, все частіше спостерігається "разброд и шатание". Виявилося, що будувати в Енергодарі "русский мир" на голому ентузіазмі, за одну тільки ідею, готові не всі. А золоті гори, які обіцяв їм Шевчик, на ділі навіть не дотягнули до середньої за українськими мірками зарплати. Та і ту платять не всім. А за що платити зрадникам зарплату, якщо завдання окупантів за 2 місяці в Енергодарі практично не виконані", - пише Орлов.

Так, Запорізька атомна електростанція як працювала, так і працює в українському сегменті енергетики, і її працівники отримують зарплату в гривні. Відповідно у місті ходить українська національна валюта і витіснити її "буде дуже важко".

"Всі бюджетні процеси відбуваються згідно з чинним українським законодавством. Це означає, що у колаборантів немає навіть шансу запустити туди руки. А свого бюджету немає, бо чим його наповнювати?Та не так це і цікаво, як наповнювати свої кишені.Приходиться для цього імпровізувати, займаючись рейдерством і грабунками підприємців", - пише він.

Орлов зазначив, що колаборанти зараз починають "зливатися під різними приводами": хвороба, картоплю треба садити в селі тощо.

"Тепер вони хочуть бути подалі від корабля, який іде на дно. На фоні подій, що відбуваються за межами Енергодара, коли ЗСУ вже готуються до контрнаступу, це не дивно і прогнозовано. Навіть зрадники зрозуміли, що Енергодар буде звільнено. Ті, хто не встиг замазатися сильно, тепер розповідають, що їх оббрехали. Хто вліз по саме горло, вже шукає собі нерухомість в Криму та Донецьку. Які теж рано чи пізно теж будуть українськими", - розповів мер Енергодара

Він також описав основні "досягнення" окупаційної "влади":

  • парад побєдобєсія і три десятки однакових відео для звіту перед Москвою,
  • підставні жителі міста, яких використовували пропагандисти у своїх цілях,
  • відправлені в окупований Крим огірки з редискою,
  • перефарбовані пам'ятники і стела при в'їзді в місто і побілені "поребрики",
  • масово закриті аптеки, спеціально ліквідували для перекупників, тепер продають ліки з накруткою в 3-4 рази від вартості,
  • торгівля на землі та з багажників машин,
  • відсутність цілого ряду соціальних програм, які зараз фізично недоступні через окупацію,
  • обмеження допуску в місто гуманітарних вантажів
  • віджаті авто і бізнеси,
  • залякування, побиття й утримання містян у підвалах.

"За приблизними оцінками зараз окупанти тримають у заручниках близько 50 жителів Енергодара",- йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що окупаційна "влада" готує в Енергодарі "референдум" щодо приєднання до РФ.

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Энергодар Окуповані території Війна Росії проти України
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