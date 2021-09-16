UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пребывание украинских пограничников на российских КПП под вопросом: названа причина

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Россия приняла решение запретить размещение наблюдателей ОБСЕ на своих пунктах пропуска. В связи с этим вопрос присутствия там представителей Госпогранслужбы Украины также может оказаться под большим вопросом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО".

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что ждут дальнейшего развития ситуации. РФ пока официально ничего не сообщала.

"Пока что мы не получали каких-то подтверждений (о прекращении миссии, - ред.) или документов относительно пограничников", - сообщили РБК-Украина в ГПСУ.

Они надеются, что Россия не будет увязывать конец миссии ОБСЕ и вопрос дальнейшей судьбы украинских силовиков.

На данный момент Кремль сосредоточился на том, чтобы найти приемлемое оправдание своему решению об изгнании ОБСЕ с госграницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация