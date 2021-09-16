Перебування українських прикордонників на російських КПП під питанням: названа причина

У Державній прикордонній службі України кажуть, що чекають подальшого розвитку ситуації. РФ поки офіційно нічого не повідомляла.

"Поки що ми не отримували якихось підтверджень (про припинення місії, - ред.) або документів щодо прикордонників", - повідомили РБК-Україна в ДПСУ.

Вони сподіваються, що Росія не буде пов'язувати кінець місії ОБСЄ і питання подальшої долі українських силовиків.

На даний момент Кремль зосередився на тому, щоб знайти прийнятне виправдання своєму рішенню про вигнання ОБСЄ з держкордону.