Пребывание иностранцев в Украине на время карантина: пограничники дали разъяснение

Пограничники дали разъяснения по поводу сроков пребывания иностранцев на территории Украины на время карантина. В Государственной пограничной службе объяснили, наступит ли ответственность за превышение этих сроков.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк заявил, что если сроки пребывания на территории Украины иностранцев или лиц без гражданства будут превышены в период карантина, то их будут привлекать к ответственности.

"Если же иностранец или лицо без гражданства превысило сроки пребывания в Украине до начала введения карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, то такие лица во время следования через государственную границу будут привлечены к ответственности за нарушение сроков пребывания", - объяснил Лысюк.

Согласно закону, который парламент принял 17 марта, в связи с введением карантина к иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в терорганы/подразделения Государственной миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины и/или об обмене вида на временное/постоянное жительство в связи с введением карантина, не применяется административная ответственность.

Подчеркивается, что эти нормы касаются исключительно иностранцев и лиц без гражданства, которые на начало карантина находились в Украине на законных основаниях.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже секретной информации из баз данных ГПСУ.

Как писало РБК-Украина, ЕС продлил запрет на несущественные поездки украинский, однако есть исключения: Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в Европу.