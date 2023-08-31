У Празі назвали умови для вступу України до НАТО

Україна може приєднатися до НАТО, коли бойові дії проти Росії закінчаться, її кордони будуть стабільними і вона зможе зробити внесок у безпеку альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке дав Якуб Ландовський постійний представник Праги при НАТО агентству Bloomberg.

Як заявив Ландовський, історичні прецеденти вказують на те, що мирна угода між Києвом і Москвою не є необхідною для членства, але Україна має вирішити, коли закінчиться війна.

"Відвертої нестабільності та ворожості необхідно покласти край. Але зрештою єдиною стороною, відповідальною за відповідь на питання про те, де має проходити кордон, є Україна. Ніхто з боку навіть не може це коментувати", - сказав він.

Рішення Саміту НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Україна не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Також країни НАТО погодилися, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства (ПДЧ) за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями вступить Швеція.

Крім того, країни "Великої сімки" вирішили надати Україні "безпекові гарантії", які здебільшого включать постачання зброї, але не замінюють статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону у разі війни.

Зараз ЗСУ ведуть великий наступ з метою вигнати російські війська з півдня країни та з Криму.