UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Праздновали ослабление карантина: в Барселоне полиция разогнала более 9 тысяч человек

Автор: Юлия Струк

Испанская полиция заявила, что в ночь на воскресенье разогнала более 9 тысяч человек с улиц в центре Барселоны. Они праздновали ослабление карантина.

Об этом сообщает Euronews.

Запрет на поездки между регионами и комендантский час были отменены на большей части Испании в минувшее воскресенье - 9 мая.

Правоохранители разогнали горожан, чтобы предотвратить опасные скопления в первые полноценные выходные после отмены карантина. По данным полиции, многие участвовали в массовом распитии алкоголя.

Некоторые карантинные ограничения при этом продолжают действовать. В Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны работают с 7:00 до 23:00, а за столом не может быть больше четырех человек.

Как писало РБК-Украина, в Испании по состоянию на начало мая полностью вакцинировали 5 млн человек. К концу лета планируется вакцинировать 70% взрослого населения. Это около 33 миллионов человек.

Напомним, в июне Испания будет готова использовать COVID-паспорта для облегчения путешествий в условиях пандемии. Документ упростит пересечение границ в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БарселонаИспанияКарантин