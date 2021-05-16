Праздновали ослабление карантина: в Барселоне полиция разогнала более 9 тысяч человек

Испанская полиция заявила, что в ночь на воскресенье разогнала более 9 тысяч человек с улиц в центре Барселоны. Они праздновали ослабление карантина.
Об этом сообщает Euronews.
Запрет на поездки между регионами и комендантский час были отменены на большей части Испании в минувшее воскресенье - 9 мая.
Правоохранители разогнали горожан, чтобы предотвратить опасные скопления в первые полноценные выходные после отмены карантина. По данным полиции, многие участвовали в массовом распитии алкоголя.
Некоторые карантинные ограничения при этом продолжают действовать. В Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны работают с 7:00 до 23:00, а за столом не может быть больше четырех человек.
Как писало РБК-Украина, в Испании по состоянию на начало мая полностью вакцинировали 5 млн человек. К концу лета планируется вакцинировать 70% взрослого населения. Это около 33 миллионов человек.
Напомним, в июне Испания будет готова использовать COVID-паспорта для облегчения путешествий в условиях пандемии. Документ упростит пересечение границ в ЕС.