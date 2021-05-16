Святкували послаблення карантину: у Барселоні поліція розігнала понад 9 тисяч людей

Іспанська поліція заявила, що у ніч проти неділі розігнала понад 9 тисяч людей з вулиць у середмісті Барселони. Вони святкували послаблення карантину.

Про це повідомляє Euronews.

Деякі карантинні обмеження при цьому продовжують діяти. У Каталонії, столицею якої є Барселона, бари та ресторани працюють з 7:00 до 23:00, а за столом не може бути більше чотирьох осіб.

Правоохоронці розігнали містян, аби запобігти небезпечним скупченням у перші повноцінні вихідні після скасування карантинних обмежень. За даними поліції, багато людей брали участь у масових розпиваннях алкоголю.

Заборона на поїздки між регіонами та комендантська година були скасовані на більшій частині Іспанії минулої неділі - 9 травня.

Як писало РБК-Україна, в Іспанії станом на початок травня повністю вакцинували 5 мільйонів людей. До кінця літа планують вакцинувати 70% дорослого населення. Це близько 33 мільйонів людей.

Нагадаємо, у червні Іспанія буде готова використовувати COVID-паспорти для полегшення подорожей в умовах пандемії. Документ спростить перетин кордонів у ЄС.