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Праздновали Дивали: столицу Индии окутал ядовитый смог

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Индия, Пятница 05 ноября 2021 16:26
Праздновали Дивали: столицу Индии окутал ядовитый смог Фото: Нью-Дели после празднования Дивали накрыл смог (Unsplash)
Автор: РБК-Украина

В пятницу утром, 5 ноября, столицу Индии Нью-Дели накрыл густой смог. Такое сильное загрязнение воздуха зафиксировали после празднования главного индийского и индуистского праздника Дивали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В Нью-Дели зафиксировали самое сильное загрязнение воздуха за весь год после нарушения запрета на фейерверки. Накануне жители праздновали Дивали, но уже на следующий день проснулись от ядовитого смога. Индекс качества воздуха (AQI) вырос до 451 из 500 - максимума, зафиксированного в 2021 году. Такая ситуация повлияет на здоровье людей.

Отмечают, что в Индии токсичный воздух ежегодно убивает более миллиона жителей. Чтобы улучшить ситуацию правительство ежегодно вводит запрет на фейерверки, но его редко соблюдают. Но власть обвиняют в том, что она не делает достаточно решительных шагов для сдерживания загрязнения.

Напомним, директор департамента Всемирной организации здравоохранения по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра заявила, что плохое качество воздуха усиливает риск тяжелого протекания COVID.

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Индия Загрязнение воздуха
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